Встреча с Меркель несет угрозу? Климкин раскрыл новую опасность для Украины. Эксклюзив

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом важна, прежде всего, с точки зрения "химии" – взаимопонимания, которое должно возникнуть между двумя лидерами. Зато переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель несут серьезную угрозу – она может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для Украины компромиссы.

Глава РФ Владимир Путин не оставил цель разделения Украины и будет методично раскачивать ситуацию в нашей стране. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца этой новости).

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Для меня ключевой результат встречи Зеленского и Байдена – такой, который нельзя потрогать руками. Это химия. Они должны чувствовать друг друга и в будущем, я очень надеюсь, должны хотя бы минимально доверять друг другу, учитывая российскую угрозу, масштаб задач внутри страны и необходимость при президенте Байдене сделать следующий шаг от партнерства к союзничеству.

Что касается конкретных вещей – да, они будут, будут соглашения. Некоторые из них готовились уже давно. Некоторые скромные по масштабу, но также важны.

Я не собираюсь осуждать Владимира Зеленского за какие-то результаты. Ключевая история – это доверие и построение последовательного партнерства с США. Если это удастся хотя бы на 20%, это уже результат.

Шанс того, что Украину пригласят за стол переговоров по "Северному потоку-2" – достаточно призрачен, но он есть. Это зависит от отношений, которые должны установиться с Байденом и с Меркель, хотя и Меркель за пару месяцев уйдет.

Я вижу большие риски. Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях".

В чем цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина – с одной стороны, Путин с Лукашенко, классические автократы. С другой – западные общества. В центре – Украина, гибридное общество. Мы не являемся западными, но и не являемся авторитарным обществом. С точки зрения экономики мы также гибридные.

Эта гибридность по определению нестабильна. Меркель как фанат стабильности это очень хорошо понимает. И понимает, что ситуация может расшатываться или внутри страны, или из России. Путин, к сожалению, очень хорошо это умеет.

Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, чтобы не создать источник нестабильности для всей Европы. Как с военной точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности.

Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры. Время для этого есть, хотя его и немного.

Цель Путина – недавно мы видели его имперский манифест (статья о единстве русских и украинцев. – Ред.) – разделить Украину. Он будет последовательно над этим работать. Часть Украины включить в состав союзного государства, а часть сделать буфером. Это абсолютно реальная цель. Поэтому и будущие переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом должны касаться фундаментальных красных линий. Они должны быть абсолютно понятны – это неприкосновенность украинской государственности.

Мы должны работать на успех внутри страны, делая перезагрузку, и так же мы должны работать на общий успех извне, борясь с путинским режимом. Это должна быть фундаментальная красная линия – такая же, как невторжение российских войск в Украину.

У Путина сто процентов есть план по расшатыванию ситуации в Украине. И на 30-летие Независимости, и на зиму, где он может организовать еще одну газовую войну. Посмотрите – в наших хранилищах не так много газа. Наверняка есть и другие планы.

Пойдет ли он на массированное военное вторжение именно сейчас? У меня в этом есть сомнения. Но будет ли он очень последовательно и жестко нас гибридно расшатывать? Сто один процент.