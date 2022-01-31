Кличко поблагодарил США за оружие и поддержку Украины

Мэр столицы Виталий Кличко в интервью американскому телеканалу FoxNews поблагодарил Соединенные Штаты, поставляющие Украине оборонное оружие, оказывающие политическую и экономическую поддержку.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Мы, украинцы, – мирный народ, мирная страна. Мы ни на кого не нападаем, но, если нападут на нас, – будем защищать свою независимость и свое государство. Наше будущее – современная, европейская, демократическая Украина, а не империя, которую пытается построить Россия", - отметил Кличко.