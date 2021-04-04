Кива обнародовал новую декларацию: исчезла жомовая яма, но появились часы Rolex

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обнародовал декларацию о доходах за 2020 год.

В новой е-декларации нардеп указал, что за прошлый год заработал 454 тысячи гривен. При этом наличными в банке он держит 425 тысяч гривен.

Местом проживания он указал квартиру в Киеве, которая принадлежит его дочери Екатерине Киве.

В декларации депутат отметил, что пользуется внедорожником Toyota Land Cruiser 200 2019 года за 2 миллиона 197 тысяч гривен, который принадлежит брату Дмитрию Киве.

Также Кива сообщил, что получил от брата в подарок часы Rolex за 392,4 тысячи гривен.

Во владении у нардепа есть земельный участок в селе Сосновке Полтавской области площадью 1480 квадратных метров.

Отметим, что в этом году из декларации Кивы исчезла жомовая яма, которую он сдавал в аренду. Напомним, журналисты-расследователи рассказали о том, что нардеп Кива задекларировал квартиру, в которой не живет, перемещается по городу на автомобиле с несуществующими номерами и получает более миллиона в год от аренды жомовой ямы, поросшей бурьяном.

Позже Кива показал "жомовую яму", на которой заработал миллионы, и обматерил журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты обнаружили связь между нардепом Ильей Кивой и компанией, зарегистрированной жителем оккупированных территорий Луганской области.