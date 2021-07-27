Кива заявил, что московский патриархат осенью будет 'сносить' власть: сегодня была репетиция

Народный депутат от "Оппозиционной платформы– За жизнь" Илья Кива заявил, что прихожане Московского патриархата, которые провели крестный ход в Киеве во вторник, 27 июля, представляют угрозу для действующей власти Украины. По его словам, они уже осенью придут "сносить власть", а сегодняшние события – только репетиция этого.

Об этом Кива написал в своем Telegram-канале. Нардеп посоветовал запомнить тех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие верующих Московского патриархата в столице Украины.

"Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а главное - их количество!", – написал Кива.

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Напомним, в столице Украины прошел Крестный ход в честь 1033-летия Крещения Киевской Руси.

Прихожане УПЦ Московского патриархата с самого утра начали собираться в районе Европейской площади и Владимирской горки. Подходы к этим локациям были перекрыты усиленными нарядами полиции, всех проверяли на наличие запрещенных предметов.

Паломников доставляли к месту сбора автобусами, но часть из них пришла на место самостоятельно. Некоторые верующие привезли с собой детей, но практически никто из прибывших не имел защитной маски на лице.

По официальной информации полиции в Крестном ходе приняли участие более 55 тысяч человек. Именно их, по мнению Киви, нужно запомнить действующей власти, ведь они якобы станут "мстителями" и будут уничтожать тех, кто сегодня стоит у руля государства.

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