Кира Рудык: законы из пакета 'Крымской платформы' – важный шаг для деоккупации Крыма

Принятые законопроекты из пакета "Крымской платформы" о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны "Крым" является важным сигналом о борьбе за деоккупацию полуострова.

Об этом, комментируя результаты голосования, сказала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Пакет законов "Крымская платформа" – не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению к их прав. Мы должны дать четкий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу, чтобы вернуть себе Крым", – подчеркнула она.

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Кира Рудык напомнила, что все страны, где есть коренные народы, как правило, имеют закон, который определяет и защищает их права. В 2014 году Верховная Рада приняла постановление, в котором признала крымских татар коренным народом Украины. Таким образом Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов.

"Но до этого момента в Украине не было отдельного закона о коренных народах. И наконец мы смогли привести национальное законодательство Украины в соответствие с международным", – подчеркнула она.

По словам Киры Рудак, суть закона – в первую очередь введение в украинском правовом поле определения, кто такие коренные народы.

"Это – этническая общность, которая исторически сформировалась на территории Украины и имеет свой язык, культуру, традиции. А также может иметь собственные культурные и представительные органы. Главное то, что коренные народы не имеют другой Родины, кроме Украины. Сейчас в Украине таких три народа – крымские татары, караимы и крымчаки", – добавила она.

Что касается отмены свободной экономической зоны "Крым", то парламентарий отметила, что с самого начала создание такой зоны на временно оккупированной территории было ошибкой украинской власти. СЭЗ стала причиной многочисленных нарушений прав тех, кто остался проживать в Крыму, оккупированном Россией.

"Отмена Закона о создании свободной экономической зоны "Крым" отвечает национальным интересам Украины, политической повестке дня и, безусловно, ответом на запрос крымчан", – подытожила лидер "Голоса".