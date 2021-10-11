Кира Рудык раскритиковала "приоритеты" власти: лояльность не может быть важнее профессионализма

Парламент девятого созыва имеет сразу несколько выдающихся отличий от предыдущих. Именно в этом парламенте сформировано первое в истории монобольшинство. А соответственно – в руках власти сконцентрированы наибольшие возможности изменить страну. Однако они используются исключительно безответственно.

Такое мнение в своем блоге на "Левом берегу" выразила председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудык. По ее мнению, сегодня парламент не является драйвером реформ, а выступает ярким примером "узурпации власти и осквернения парламентаризма".

"Отставка Дмитрия Разумкова и назначение максимально удобного и лояльного спикера доказывает, что власть не собирается отступать от своей концепции "лояльность важнее профессионализма". Привлекать к работе профессионалов в монобольшинстве, похоже, не принято, важнее строить максимально лояльную систему для содержания и приумножения власти. И мы можем констатировать, что этот тренд закрепляется", – подчеркнула Рудык.

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Никакого прорыва от нового спикера ожидать не приходится, ведь законодательные инициативы зависят от депутатов, а не от председателя ВР, напомнила депутат. И здесь главная проблема в том, что реальные реформаторские законопроекты в этой Раде в основном инициирует именно оппозиция. Это демонстрирует реальный уровень готовности большинства к реформам и изменениям.

А власти сейчас, действительно, совсем не до реформ, утверждает Рудык. Им нужно что-то делать с позорным "расследованием" по "вагнеровцам", с оффшорами и постоянными коррупционными скандалами. Думать стратегически у власти нет времени.

"Но проблема действующей власти в том, что страна нуждается именно в ответственности и прагматизме, и прежде всего – от людей, которые сконцентрировали в своих руках все рычаги политического влияния и государственной власти. И обещали применять их для реальных изменений, а по факту – приумножают позорные старые политические традиции", – подчеркнула лидер "Голоса".