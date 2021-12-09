Кира Рудык написала статью о давлении власти на свободу слова

Офис президента Украины давит на свободу слова и инициирует гонения на отдельных журналистов, критикующих деятельность Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье лидера партии "Голос" на сайте аналитического центра США Atlantic Council, пишет издание "Главком".

"Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того, чтобы решать проблемы, поднятые критиками, кажется, что предпочтительным подходом является усиление давления на журналистов и СМИ", – пишет Кира Рудык.

В качестве примером нардеп привела уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова после его словесной перепалки с президентом на пресс-конференции. Допросы журналистки Янины Соколовой, публичная травля Натальи Влащенко после резкой критики Зеленского и его команды в ее ток-шоу.

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"Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ", – говорится в статье.

Кира Рудык подчеркнула, что нападения на СМИ – это традиционный ранний шаг по скользкой дорожке к авторитаризму.

"Действительно, когда Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, одним из его первых шагов было подавление молодых независимых СМИ страны", – добавила лидер партии "Голос".