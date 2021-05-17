Кира Рудык на встрече в Atlantic Council: 'Голос' продолжит давить на власть для реализации реформ

Политическая партия "Голос" продолжит давить на власть для выполнения обещанных реформ. Кроме того, нардепы продолжат поддерживать евроинтеграционные инициативы.

Об этом заявила лидер "Голоса" Кира Рудик во время встречи с заместителем директора Atlantic Council Мелиндой Хэринг в субботу, 15 мая, передает пресс-служба политсилы.

"Голос" будет продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы и давить на власть для того, чтобы она придерживалась заявленных обещаний в осуществлении реформ, в частности по борьбе с коррупцией, противодействия олигархам и войны с Россией", – заявила Кира Рудык.

По ее словам, "Голос" и Atlantic Council имеют общее мнение: Украине нужно вернуться к курсу реформ, из которых она сошла, и показать преданность евроатлантическому курсу.

"Настоящие системные реформы способны сделать украинцев успешными. К примеру, мы видим, что не первый год продолжается имитация реформы Службы безопасности Украины, вместо этого ее нужно превратить в классическую контрразведывательную спецслужбу. В то же время мы как страна должны осуществлять реальные шаги для получения Плана действий по членству Украина в НАТО", – подчеркнула лидер партии.