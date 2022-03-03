ВСУ сорвали планы противника на Донбассе, Киев продолжает держать оборону – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают давать мощный отпор российским оккупантам. Планы врага были разрушены на Донбассе, а на Сиверщине, Слобожанщине и в Киеве Вооруженные силы Украины держат оборону.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 3 марта, оно опубликовано на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В штабе сообщили, что у белорусско-украинской границы в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Беларуси. Командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной.

В то же время, десантники не желают выполнять роль российских наемников. Большинство из них высказались за прекращение контрактов. Их морально-психологическое состояние низкое.

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Главное из заявлений Генштаба относительно российского вторжения в Украину:

на Волыни ВСУ удерживают обозначенные рубежи;

в Киеве продолжается отражение наступления оккупантов, нанесение врагу огневого поражения и удержание оборонительных рубежей вокруг города и основных аэродромов. Войска РФ обстреливают гражданские дома с юго-западных окраин столицы;

на Сиверщине механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова;

на Слобожанщине механизированные части ВСУ ведут оборонительные бои с превосходящими силами врага, на отдельных направлениях преуспевают. Противник несет большие потери.

на Донбассе силы ООС не допустили выхода оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей. Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию.

на Приморском направлении ВСУ ведут оборонительную операцию в операционной зоне и производят прикрытие части морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населенных пунктов Херсон и Николаев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул: планируемый в Кремле блицкриг провалился, ни один областной центр не сдается врагу без боя. По его словам, Украина переходит в тотальное сопротивление.

В то же время российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне, которую глава страны-агрессора России начал против Украины. На восьмой день боевых действий ряды врага поредели примерно на 9000 человек. Детальнее о потерях противника – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины полагают, что в войне, которую Россия развязала против украинского государства, начался переломный момент. Он связан с тем, что российские оккупанты теряют ресурсы, враг демотивирован и деморализован.