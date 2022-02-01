Казарин рассказал, почему некоторые политики в ЕС 'заигрывают' с Путиным

Пророссийские заявление среди политиков Европейского Союза часто звучат в рамках внутриполитической борьбы. Часто такие "заигрывания" происходят с теми, кого в ЕС считают диктаторами или авторитарными правителями.

Такое мнение в эфире программы "Двойные стандарты" на РадиоНВ высказал ведущий Павел Казарин. По словам журналиста, солидаризироваться с Кремлем для многих означает противостояние Брюсселю.

Он добавил, что пророссийские заявления можно услышать не только в ЕС, но и в США.

"Часть заявлений из США в поддержку России или с призывом "услышать Россию" является не столько контекстом нынешнего кризиса, сколько частью какой-то устаревшей политической борьбы", – подчеркнул Казарин.

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По его мнению, еще одним поводом поддерживать РФ стал кризис в отношениях свободного мира и страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что премьер-министр его страны Андрей Пленкович ведет себя как "украинский агент". Это произошло после того, как глава правительства извинился за скандальные высказывания главы государства – о том, что Революция Достоинства – это "переворот" и Украине не место в НАТО.