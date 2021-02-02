Казанский: Россия хочет отобрать юго-восток и ликвидировать Украину

Россия не собирается реинтегрировать территорию оккупированного Донбасса в состав Украины, ее цель – целиком захватить Донецкую и Луганскую области, а также отобрать юго-восток страны.

Об этом OBOZREVATEL рассказал журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский, комментируя недавнее проведение т.н. форума в Донецке "Русский Донбасс".

"Россия опять заявила о своих целях: она не собирается реинтегрировать Донбасс в состав Украины. Ее цель – с помощью боевиков "Л/ДНР" захватить Донецкую и Луганскую области, отторгнуть юго-восток и вообще ликвидировать Украину. Фактически ведется развитие "русского национального государства", как указано в представленной на форуме доктрине", – уточнил Казанский.

По его словам, дальнейшая агрессия со стороны России в отношении Украины будет осуществляться руками боевиков "Л/ДНР". Они нужны ей в качестве плацдарма, формально независимого от России, которая не может вести военные действия напрямую от себя.

"Россия не станет присоединять Донбасс, а будет использовать его в качестве инструмента дальнейшей агрессии против Украины и захвата ее новых территорий. Даже в этой доктрине, которую презентовали, нет ничего о том, что Донбасс станет российским", – отметил журналист.

Что касается призывов российских пропагандистов "матушка Россия, забери нас к себе", то по мнению Казанского, это игра на публику. Однако на обычных людей она больше не действует.

"Они в очередной раз сказали, что Россия вас защитит, она вас заберет, но де-факто ничего за этим не последует. Такая риторика больше не действует на обычных людей. Они понимают, если бы Россия хотела забрать регион – сделала бы это сразу, как с Крымом", – уточнил Казанский.

"Эти призывы – это как морковь, которой Россия машет перед носом жителей Донбасса. Уже семь лет обещает "забрать, только немного потерпите". Вот они и терпят, а тем временем их грабят, уничтожают экономику и обманывают подобными форумами, чтобы они не выходили протестовать", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Григория Туки, большинство жителей оккупированных территорий трезво оценивают ситуацию и понимают, что, несмотря на заявления пропагандистов о "возвращении домой", в Россию, Кремль преследует другую цель: превратить оккупированные территории на "Приднестровье-2".