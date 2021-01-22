В ТКГ рассказали, как нервничал советник Путина на переговорах по Донбассу

России не удается сломать официальный Киев в контексте переговоров по Донбассу, из-за чего заметно занервничал Дмитрий Козак, курирующий вопросы политики в отношении Украины.

Об этом OBOZREVATEL рассказал журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский, комментируя раздражение Козака на заседании 21 января, где он впервые принял участие.

Кремлевский куратор говорил эмоционально и обвинял Украину в том, что она отказывается признавать террористов "Л/ДНР" стороной переговоров. Козак требовал, чтобы украинская сторона обсуждала "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, предложенную российскими марионетками.

"Козак начал нервничать, потому что ему нужно показать какие-то успехи, от него требуют результат, а он не может его предоставить. Как по мне, России не удается сломать Украину и заставить ее принять российские требования по Донбассу. Это фактическая легализация "Л/ДНР" или выход Украины из Минских переговоров. К тому же они хотели бы отмены санкций, а их могут только усилить", – сказал Казанский.

По его словам, России важно, чтобы именно Украина инициировала прекращение переговоров, чтобы потом обвинить ее в недоговороспособности.

"У них не получается – вот мы и видим такую нервную реакцию. Мы настаиваем, чтобы конфликт решался с учетом национальных интересов Украины и постоянно подчеркиваем перед мировым сообществом, что именно российская сторона, ее позиция как участника этого конфликта, делает невозможным окончание войны", – отметил Казанский.

Напомним, Дмитрий Козак входит в группу политических советников лидеров стран "нормандской четверки", а также является заместителем главы администрации президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергея Гармаша, Россия пытается довести до абсурда Минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе и накануне неожиданно привлекла к переговорам неизвестных лиц.