Казанский – об обмене пленными: россиянам не нужны их люди, они хотят шантажировать Украину

Украина всегда готова к обмену пленными с Россией, но страна-агрессор всячески блокирует этот процесс и выдвигает неприемлемые для нашего государства условия. Кремль не стремиться вернуть своих людей и использует тему пленных для того, чтобы давить и шантажировать Киев. Возможно, ситуация улучшится после встречи главы РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Об этом OBOZREVATEL рассказал представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, журналист Денис Казанский.

"Обмен не происходил из-за того, что Российская Федерация фактически его блокирует. РФ всегда использует пленных как фактор давления на Украину, которым постоянно нас шантажирует и требует пойти на различные уступки в пользу россиян. Или же требует прямых переговоров с "Л/ДНР", то есть легализации этих формирований. А Украина не уступает, потому обмены заблокированы", – сказал Казанский.

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Напомним, что в начале президентской каденции Владимира Зеленского произошло два обмена пленными. В сентябре 2019-го по формуле "35 на 35" Украина вернула 24 моряков и политзаключенных (режиссера Олега Сенцова, журналистов Романа Сущенко, Станислава Асеева и других). А уже после саммита "Нормандского формата" в декабре того же года состоялся второй "большой обмен" – в Украину вернули еще 76 человек.

По словам Казанского, тогда Россия рассчитывала выстроить отношения с Зеленским, а теперь в стране-агрессоре его называют фашистом и нацистом. Россияне возмущены, что он не хочет принимать их требования.

"Люди им не нужны. Они рассматривают обмен не только ради того, чтобы Украина отдала их пленных, а чтобы заплатила политическими решениями", – добавил Казанский.

"Конечно, наши списки уже давно составлены. Более того, мы периодически обращаемся с просьбой хотя бы позволить обмен нескольких человек, здоровье которых, по нашим данным, в плохом состоянии. К ним явно применяются пытки и люди могут умереть. Наши обращения являются публичными, председатель ТКГ Леонид Кравчук обращался, но боевики блокируют абсолютно любые обмены со своей стороны", – говорит Казанский.

По его словам, Украина готова предоставить списки сразу же, как будут достигнуты договоренности. Но Россия не согласится отдать всех, ведь это их инструмент шантажа. Кроме того, террористы постоянно пополняют обменный фонд – берут гражданских людей с украинским паспортом и сажают в тюрьму на 10-15 лет якобы за шпионаж. Пленных становится все больше, поэтому список может меняться.

В программе "Право на власть" спикер ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина и Россия составили списки, которые насчитывают примерно по 90 человек. Однако при проверке российского списка реальными оказались только 16 человек, поэтому других стали называть "фейковыми". На самом деле это не вымышленные граждане, а те, кто пропал без вести и может вообще не находиться на территории Украины.

"Я не могу сказать, что они фейковые. Они действительно представляют список и в нем есть люди, которые пропали без вести. То есть в Украине нет таких людей. Просто, условно говоря, на войне так бывает, что человек может исчезнуть. А поскольку он исчез, то что остается думать? Что он может быть где-то в плену. Поэтому и есть запросы по таким людям", – разъяснил Казанский.

В ТКГ вообще не прогнозируют, когда может произойти обмен пленными и что может повлиять на Россию, чтобы та изменила свои кардинальные взгляды по этому вопросу. В Украине ожидают, что ситуация может улучшиться после встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве.

"Хотелось бы надеяться, что будут хоть какие-то минимальные микроуступки. В частности, может быть согласован обмен пленными. Вообще, на ускорение обмена, возможно, действительно повлияют только какие-то договоренности. Мы сейчас видим, что Запад пошел России на уступки. Это касается того же "Северного потока-2". Я думаю, что соответственно должны быть какие-то уступки со стороны россиян. Если какие-то договоренности будут, то РФ тоже должна продемонстрировать мирные намерения", – подытожил Казанский.

Добавим, что США отказались от санкций против оператора "Северного потока-2", но заявили, что продолжат противодействовать российскому газопроводу.