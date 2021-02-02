Казанский: "Л/ДНР" открыто озвучили главные цели – захват Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства"

Россияне и подконтрольные им террористические группировки "Л/ДНР" в новой "доктрине русского Донбасса" открыто озвучили главные цели – захват Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства".

Об этом написал журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Денис Казанский на своей странице в Facebook. Принципы новой идеологии были озвучены 28 января во время проведения в оккупированном Донецке форума "Русский Донбасс", уточнил он.

"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей – непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", – рассказал Казанский.

По его мнению, "Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров".

Он уточнил, что форум "Русский Донбасс" проходил с участием депутатов Госдумы России Казбека Тайсаева и Андрея Козенко.

В своей новой "доктрине", "боевики открыто озвучивали свои главные цели – захват всей территории Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства".

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла", – написал журналист.

При этом Казанский считает, что выйти даже из таких переговоров Украина не может

"Понятно, что россиянам только этого и надо. Но и продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от Минских соглашений и официально провозглашает своей целью завоевание новых территорий Украины, тоже будет бессмысленной тратой времени", подчеркнул он.

По словам журналиста, "без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам главы ТКГ Леонида Кравчука, Украине придется искать другие способы прекращения войны на Донбассе из-за действий России.

Он заявил о возможном выходе из "игры в прятки" касательно оккупированных территорий.