Канадец, снявший фильм о Навальном, назвал Путина 'простым смертным'

Канадский режиссер Дэниэл Роер, снявший документальный фильм о заключенном оппозиционере Алексее Навальном, заявил, что Владимир Путин – простой смертный, который однажды перестанет быть президентом России. Страна же без его управления может стать "прекрасной".

РФ "совершенно не обязательно всегда оставаться страной, предрасположенной к авторитаризму и бесконечной коррупции", отметил он в интервью "Настоящему времени". Режиссер также же выразил надежду, что в какой-то день в России пройдут честные демократические выборы, а Навальный сможет принять в них участие.

Говоря о своей киноработе, Роер отметил, что та произвела впечатление на канадскую публику и многие были "шокированы" после просмотра ленты. Кто-то сравнил фильм с триллером, другие нашли сходство с жанром экшен-муви.

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"Как создатель фильма я, конечно, считаю это высшей степенью похвалы", – сказал он.

Известно, что фильм "Навальный", снятый канадцем, был запрещен к просмотру в Российской Федерации. Посмотреть легально ленту и составить о ней собственное мнение россияне не могут.

Сам Роер считает, что это временный запрет и фильм обязательно выйдет на российские экраны. "Надо немного потерпеть. Мы найдем способ показать это кино в России", – добавил он.

Говоря о том, для кого же был снят фильм, канадец отметил, что большая часть ленты вышла на английском языке. Он подчеркнул, что сам Навальный хотел, чтобы его мысли, позиция были максимально понятны западному зрителю.

"Но если смотреть совсем широко, этот фильм – для всех, для всего мира. Для мира, который живет в эпоху авторитаризма, набирающего силу", – подчеркнул Роер.

Он же сказал, что Россия не единственная авторитарная страна в мире и данная проблема может быть актуальна и для других стран. Самого же Навального режиссер сравнил с символом смелости, "которая необходима для того, чтобы бороться с авторитарным режимом".

"Я думаю, фильм будет понятен каждому. И я надеюсь, что зрителям в России он также понравится, он их тронет. А люди, которые никогда не слышали про Навального, увидят этот мужественный образ", – сказал режиссер.

Напомним, в августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу. В качестве основного диагноза врачи назвали нарушение обмена веществ.

Через два дня его перевезли на лечение в Германию. В ФРГ, в анализах Навального нашли следы яда "Новичок". ОЗХО также подтвердила версию с отравлением Навального. По данным организации, использовавшееся химическое вещество похоже на "Новичок".

Российские власти неоднократно опровергали причастность к случившемуся с Навальным. В Кремле отметили, что перед отправкой у оппозиционера взяли полный комплекс анализов и никаких следов отравления обнаружено не было.

На Западе считают, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ. Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" не только на бутылке с водой политика, но и на других его вещах.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналTime посвятил первый выпуск 2022 года Навальному, который уже год находится в тюрьме по сфабрикованным обвинениям.