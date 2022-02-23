Канада поставила в Украину вторую партию летального оружия: агрессию России назвали неприемлемой. Фото

В Канаде назвали неприемлемым вероятное дальнейшее вторжение России в Украину и отправили нашему государству дополнительную партию военной помощи. Речь идет о самолете с летальным оружием.

Об этом сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд в Twitter, опубликовав снимки. Кроме того, известно, что Канада также направит в Европу почти полтысячи военных и увеличит вклад в силы НАТО (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сделали вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем и дальше поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет", – подчеркнула канадский юрист и политик.

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Накануне премьер-министр страны Джастин Трюдо одобрил развертывание примерно 460 бойцов Вооруженных сил в рамках операции REASSURANCE. По его словам, речь идет об увеличении количества канадских военных в Латвии, а также отправке дополнительного фрегата и самолета морского патрулирования.

Силам реагирования Североатлантического альянса он пообещал выделение дополнительных медицинских, воздушных, морских и наземных ресурсов.

"Это то, за что НАТО обращалось к государствам-членам, и что усилит нашу поддержку партнеров и союзников", – подчеркнул Трюдо.

Напомним: предварительный груз с канадской военной помощью прибыл 19 февраля в международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого. На борту С-17 Королевских Канадских Воздушных сил были снайперские и автоматические винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ввиду агрессивного наращивания российских войск возле украинских границ в Канаде пообещали поддерживать стабильность экономики Украины. Власти одобрили передачу нашему государству летального вооружения и боеприпасов на сумму $6,1 миллиона