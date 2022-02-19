Канада направила Украине очередной самолет с оружием: что доставили для ВСУ

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В пятницу, 19 февраля, в Украину прибыл самолет С-17 Королевских Канадских Воздушных Сил, который доставил военную помощь для нашей армии. Борт приземлился в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Прибытие очередной военной помощи от Канады прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения", – рассказал министр.

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Резников поблагодарил канадских партнеров за столь важное и своевременное решение оказать оборонную поддержку Украине, которая поможет нашим военнослужащим сдерживать агрессию России. Отдельное спасибо он выразил министру национальной обороны Анити Ананд за ее устойчивую позицию по поддержке нашего государства.

Канада активно помогает Украине не только вооружением. На Львовщине проходят инструктажи, которые проводят канадские специалисты. Они проводят с нашими военнослужащими определенные тактические и другие учения, делятся своими навыками, обмениваются опытом, отметил заместитель Министра обороны Ростислав Замлинский.

К слову, это уже второй самолет, доставивший в Украину из Канады военную помощь. Первый борт прибыл 4 февраля. А в ближайшее время Украина ожидает еще несколько подобных рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада отправила в Украину самолет с военной помощью на фоне угрозы вторжения РФ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Россию снизить напряжение на границах Украины. Он также заявил, что Канада предоставит Украине 40 млн. долларов США гуманитарной помощи.