Для россиян:

1. Путину конец. Вопрос только в том, сколько жизней украинцев и россиян он унесет с собой. В агонии он пытается спрятаться за спиной российских солдат от ответственности за военные преступления.

2. Для нас важны антивоенные протесты, на которые вышли россияне, но мы понимаем, что так победить диктатора сложно.

3. Первый и самый важный шаг к миру – уговорить российских солдат сдаться. Это не измена присяге, это спасение многих жизней и вашей собственной страны! Как только российские войска в Украине сложат оружие, Путин из уральского бункера поедет в Гаагский трибунал.

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4. Украина – правовое государство, честно выполняющее все международные конвенции. Российские солдаты, сдавшиеся сейчас, получат статус военнопленных, сохранят жизнь и будут под защитой Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. В Украине нет Магадана, Соловецких островов и ГУЛАГА. Сдавшиеся солдаты сразу после завершения военных действий поедут домой.

5. Каждый российский солдат, который продолжит вместе с Путиным убивать, станет военным преступником и, если останется жив, окажется на скамье подсудимых и за решеткой.

6. Война разрушает не только Украину. Она намного быстрее разрушает Российскую Федерацию. Она разрушает жизнь каждого россиянина. Каждый лишний день войны потребует дополнительный год на восстановление экономики.

7. Путин сделал Россию страной-изгоем. Продолжение войны сделает изгоем в мире российский народ.

8. Задача каждого россиянина – по всем доступным личным и другим каналам объяснить каждому российскому солдату, воюющему в Украине, что нужно срочно сложить оружие и сдаться.

9. Те, кого Путин только собирается бросить в пекло войны, должны это сделать, как только ступят на украинскую землю.

Для белорусов:

1. Лукашенко – подельник Путина. Как только падет режим Путина, так сразу же падет и режим Лукашенко.

2. Лукашенко понимает, что будет сидеть на скамье подсудимых рядом с Путиным, и готов положить тысячи жизней белорусских солдат, чтобы этого избежать.

3. Каждый белорус должен найти слова для своих сыновей, братьев, мужей и любимых, чтобы они отказались воевать с Украиной, убивать украинцев. Если все же диктатор кинет солдат в бой, они должны сложить оружие и сдаться в первые минуты своего пребывания на украинской земле.

4. Сегодня Беларусь на распутье: вступить в войну, стать государством-изгоем, разрушить свою страну и её экономику или избрать законную власть и пойти вперед по пути свободы и процветания. Выбор не за Лукашенко. Выбор за каждым белорусом.

Для украинцев:

Мы с белорусами и россиянами всегда жили рядом, имеем с той стороны знакомых, друзей и родных. Наша задача – дозвониться, достучаться, докричаться до них и объяснить, что каждый из них может сделать, чтобы прекратить войну, спасти свою страну и свою семью.

Важно все: личные звонки, социальные сети, электронная почта и даже рукописные листовки на столбах с информацией для российских солдат.

Миллионы людей всегда находчивее любой власти.

Уверен, мы, все вместе, сможем это сделать!

Просьба максимально распространять эту инструкцию на доступном для россиян и белорусов языке.