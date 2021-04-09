Итак, я увидел неподдельный интерес читателей к гастрономическим предпочтениям членов Наблюдательного совета "Укрзализныци". Предыдущий пост на эту тему набрал почти 5 тыс. лайков. Обещал, значит нужно продолжать повествование. Но прежде хочу спросить – кто из вас имел удовольствие пить виски Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ценой 64 410 грн. за бутылку?

Может хотя бы Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon&MacPhail? Он ведь гораздо дешевле – "всего" 43 335 грн. за бутылку.

Если пили, то делитесь впечатлениями в комментариях. Если пока не пили, то хотя бы порадуйтесь за руководство "Укразализныцей" - у них была такая возможность. Многократно. И конечно же за счёт бюджета. Об этом дальше.

Не всем известно, но на балансе АО "Укрзализныця" (100% акций которого принадлежат государству, т.е. нам с вами) числятся не только вагоны и локомотивы, не только вокзалы и грузовые станции, не только тысячи километров железнодорожного полотна, но и …теплоход с ласковым названием "Хвыля".

Вот для чего железнодорожной компании теплоход? Я тоже поначалу недоумевал. Ну, может, цельнокатаные колеса по Днепру удобней подвозить, или там рельсы со шпалами. Но все оказалась гораздо прозаичнее, на теплоходе "Хвыля" проводились увеселительные прогулки членов наблюдательного совета.

Первая состоялась сразу после назначения Наблюдательного совета – еще в августе 2018-го (напомню, что набсовет УЗ был создан в июне того же года). И в честь этого решили не мелочиться. "Укрзализныцей" тогда было потрачено:

- на дизельное топливо – 14 000 грн.

- на кейтеринг (т.е. еду) – 200 000 грн.

- на алкоголь – 400 000 грн.

- на сигары – 40 000 грн.

Забавно, что на алкоголь потрачено в два раза больше, чем на еду. Это не значит, что выпили больше, чем съели. Это значит, что элитный алкоголь стоимостью в десятки тысяч гривен за бутылку нашел своих потребителей. Правда, заплатили за это украинские налогоплательщики, а не те, кто дегустировал алкоголь.

Всего – 654 000 грн! За один пятичасовой рейс!!! Из наших с вами карманов. Но особенно умиляют расходы на сигары. Конечно, куда же без них и без специально оборудованной комнаты, фотографию которой я прилагаю. Естественно, что без сигар государственные дела, тем более за государственный счет, не решаются. Сигары просто необходимы джентльмену. Еще Черчилль это знал. Только Черчилль выстоял в смертельной схватке с Гитлером. А чревоугодники из Набсовета скорее похожи на трех толстяков из одноименной сказки Юрия Олеши.

Их утехи в специально оборудованной на корпоративном кораблике сигарной каюте напоминают карго-культ туземцев Меланезии. Пока там существовали американские военные базы, местным перепадали западные консервы и одежда. После того как базы были передислоцированы, груз (карго) больше не пребывал. Вот они и имитировали марши американских военных с палками вместо винтовок наперевес, в надежде на то, что это поможет вернуть блага западной цивилизации.

Предвкушая эйфорию Зе-ботов, уже готовых разразиться радостными воплями по поводу того, что все это непотребство творилось во времена "папередников", хочу их со старта остудить – Набсовету совершенно положить на фамилию президента. Записи в бортовом журнале теплохода "Хвыля" говорят о, как минимум, трех аналогичных вояжах, совершенных уже ПОСЛЕ инаугурации Владимира Зеленского. С аналогичной стоимостью. И с употреблением выше указанных напитков. Так что президенты меняются, а запросы Набсовета неизменны.

Кстати, в 2020 году такие прогулки на "Хвыле" прекратились. Уж не знаю, было ли это связано со сменой менеджмента или совесть замучила. Но то, что и.о. главы правления УЗ в прошлом месяце назначен Иван Юрик не исключает того, что забава "наблюдательных железнодорожников" может возобновиться. Ведь он с июня 2018-го года тоже был членом Набсовета, который смог насладиться "Хвылей". Уж слишком нахраписто Набсовет проталкивал его в это мягкое кресло.

И самое смешное, что указанные в прошлом посте 1,8 млн грн на питание членов Набсовета к увеселительным банкетам на теплоходе не относятся. Это совсем другая история. И другая статья расходов. Если и этот пост наберет 1000 лайков я расскажу куда и как уходят эти деньги. Но чем глубже я погружаюсь в эту историю, тем больше седых волос появляется на моей голове от всего фактажа.

С видами сигарной комнаты, сервировкой стола и стоимостью выпитого виски можете ознакомиться в прикрепленных фотографиях.

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