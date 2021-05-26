Кабмин согласовал новый профессиональный праздник в Украине

Кабинет министров согласовал введение в Украине Дня администратора центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Новый праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Соответствующий указ выдал президент. Решение по нему было принято на заседании правительства 26 мая, которое транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как указано в документе, профессиональный праздник ввели, учитывая важную роль администраторов центров предоставления админуслуг в обеспечении функционирования сервисного государства.

"Государства для граждан и бизнеса, надлежащей реализации прав физических и юридических лиц в сфере предоставления административных услуг, их приближения к гражданам", – говорится в проекте указа.

Он вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом также сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"В Украине появится новый праздник! Его вводят, чтобы отметить важную роль администраторов ЦПАУ в обеспечении функционирования сервисной государства", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин разрешил гражданам обращаться в ЦПАУ по вопросам назначения льгот на коммунальные услуги и перерасчета пенсионных выплат.