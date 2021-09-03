Кабмин сменят? В 'Слуге народа' назвали возможную дату

Состав правительства может быть в корне обновлен до второй половины октября. Этот процесс во многом связан с принятием бюджета.

Такой прогноз в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У меня такое впечатление, что большая часть Кабмина будет заменена в течение месяца-полутора. До 20 октября должны состояться соответствующие изменения", – сказал он.

По мнению политика, сроки во многом зависят он бюджетного процесса. 15 сентября на рассмотрение Верховной Рады должен быть представлен проект Государственного бюджета на 2022 год, а затем и изменения в него.

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"Если мы хотим, чтобы не было необходимости менять бюджет в январе и феврале, соответственно, его доработки должны быть уже с новым Кабмином. Это технологически и идеологически правильно", – заметил Дунда.

Он добавил, что с формированием главной сметы страны не должно быть проблем, поскольку штат министерств, кроме их руководителей, останется неизменным. "Министр – это политическая должность. Он определяет направление движения соответствующего министерства и дает задания. Но люди, которые там остаются, имеют институциональную память", – сказал политик.

По его оценкам, внести изменения в Госбюджет можно будет в течение нескольких недель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава парламента Дмитрий Разумков анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров. По его словам, они могут произойти в ближайшее время.