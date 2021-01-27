Кабмин сменил главу агентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров Украины (КМУ) уволил от должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Сергея Калашника, который является фигурантом множества уголовных дел.

Соответствующее кадровое решение было принято на заседании в среду, 27 января. Об этом также сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Правда, причины увольнения чиновника из структуры, которая управляет Чернобыльской АЭС, не указываются.

Известно лишь, что временное исполнение обязанностей председателя ГАЗО возложено на первого заместителя Калашника – Андрея Пляцка.

О беспрецедентном "кумовстве" на миллиарды в зоне отчуждения, где фигурирует Калашник, "95 Квартал" и "крыша" в Службе безопасности Украины, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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