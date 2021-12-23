Кабмин продлил запрет на импорт товаров из РФ: в Украину не попадет российская вата и туалетная бумага

В четверг, 23 декабря, правительство Украины продлило указ от 2015 года, запрещающий ввоз ряда потребительских товаров из России. Эмбарго будет действовать в течение 2022 года.

Соответствующее решение было принято во время очередного заседания министров. В перечень включены как сырьевые товары, так и промышленные (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В "черный список" российской продукции входят:

пшеница;

подсолнечное масло;

моющие средства;

туалетная бумага, салфетки;

бумага, картон и другие виды материала для книгопечатания;

скатерти;

ящики и мешки, тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты;

металлическая проволока.

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Кроме того, согласно Постановлению Кабмина, некоторые товары, поступающие в Украину из регионов Российской Федерации, продолжат облагаться таможенной пошлиной. До 2015 года эта группа товаров таким сбором не облагалась.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники не впустили на территорию нашей страны манекенщицу, которая работала во временно оккупированном Крыму.