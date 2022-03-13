Кабмин назначил Верещук главой штаба по обращению с пленными

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук стала главой штаба по вопросам обращения с военнопленными. На эту должность ее назначил Кабинет Министров.

Об этом стало известно из постановления правительства №257. Кроме Верещук в штаб вошли представители профильных министерств, силовых ведомств, СНБО и советник руководителя Офиса президента.

Отмечается, что этот штаб – это временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины. Он должен определить государственные органы, которые будут отвечать за формирование сводной базы военнопленных, места их содержания и конвоирования пленных в них.

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Координационный штаб также будет способствовать соблюдению норм международного гуманитарного права при проведении допросов военнопленных оккупантов, а также будет вносить предложения по обмену пленными.

Все решения по поводу пленных штаб будет принимать во время заседаний. Для этого за них должно проголосовать более половины присутствующих членов органа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В нем возникла необходимость, потому что пленных русских оккупантов уже так много, что этот вопрос нельзя возлагать на те структуры, которые были в стране до войны.

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