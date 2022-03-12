В Украине создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными из-за огромного количества сдавшихся оккупантов, – Зеленский

В Украине был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В нем возникла необходимость, потому что пленных русских оккупантов уже так много, что этот вопрос нельзя возлагать на те структуры, которые были в стране до войны.

Об этом в новом обращении к народу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил каждому из захватчиков, что они еще могут сдаться и спасти этим свои жизни. Или просто сложить оружие и уйти к себе домой.

В настоящее время в плену находятся уже тысячи русских военных. Среди них и те, которых захватили наши защитники, и сдавшиеся добровольно. Зеленский подчеркнул, что пленные получают от нашего государства такое отношение, какого требуют международные конвенции.

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"Количество убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек. 12 тысяч! Количество раненых оккупантов – в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них", – сказал украинский президент.

Он также снова обратился к матерям русских военных, в частности к матерям срочников. Зеленский попросил их не отдавать своих детей на войну на чужой земле.

"Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен", – попросил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. Но при этом наша страна будет защищаться столько, сколько придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты-срочники, вторгшиеся в Украину 24 февраля и попавшие в плен, призвали соотечественников выходить на протесты и делать хотя бы что-нибудь для прекращения войны. Оккупанты признали: армия РФ не "освобождает", а убивает мирных жителей.

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