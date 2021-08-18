Известный политолог попал в скандал из-за фейка о Порошенко

Политического консультанта Владимира Фесенко поймали на распространении фейка относительно пятого президента Петра Порошенко. Речь идет об информации о том, что политика якобы охраняла фирма из орбиты Виктора Медведчука.

Так, в соцсетях пользователи пишут, что такую дезинформацию эксперты "разгоняют" за большие деньги, называют суммы в 15 тысяч долларов. Политолог Алена Яхно в Facebook отметила, что ранее Фесенко вызвал у нее восторг.

"Когда-то Владимир Фесенко вызывал у меня безграничное уважение и восхищение. Поэтому мне больно смотреть, как он закапывает свою репутацию. Хорошо, уже зарабатывай свою копейку, но для чего так топорно работать? Для чего соглашаться на тупые фейки?", – пишет политолог.

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Как известно, охранная фирма официально опровергла фейк относительно Порошенко. С заявлением в Facebook выступил ее директор Иван Бойченко.

"Ни в тот день, ни в любой другой ДОК "Шторм" не осуществляла охрану народного депутата Украины Петра Порошенко и членов его семьи. Более того, он никогда не обращался к нам с подобной просьбой", – говорится в комментарии. Руководитель охранного предприятия также отметил, что изображения в этой фейковой публикации были смонтированы.

"Раньше "независимые" эксперты просто вмонтировали в свои традиционные выступления необходимые тезисы. Это получалось немного смешно, немного нелогично, но воспринималось. А теперь все по-другому – несколько спикеров фактически передали свое имя-бренд в использование и подают исключительно то, что требуют", – пишет народный депутат 7-го и 8-го созывов Александр Бригинец.

По его словам, спикеры за фейки могут получать немалые деньги.

"От одного эксперта-завистника, который объяснял свои зеленые реверансы просто тяжелым материальным положением, слышал, что ему платят мало, а "самому Фесенко аж $15 тыс.". Лжецам не стоит верить, но лгуну, который завидует – можно и поверить", – пишет Бригинец.

"Одни имеют взгляды. Другие имеют цифры, за которыми о взглядах забывают и готовы на любую ложь. Цинично? Безусловно да. А когда впереди пенсия и ничего другого за душой кроме языка? Они, кстати, думают, что все вокруг не имеют барьера перед ложью. Все зависит от суммы 3, или 5 тыс. долл в месяц и их взгляды уже на дне кошелька, а если 15-ть?", – пишет Виктор Уколов.

"Интересный аналитик анализирует и заботится о своей репутации, президенты меняются но честь, репутация и достоинство каждого остается с ним. Это же сколько платят, чтобы поставить на кон самое ценное", – удивляется Оксана Пукиш.

Саму публикацию Владимир Фесенко закрыл для большинства комментаторов, но несколько комментариев все же доступны для просмотра.

"По сути – это фейк, причем криво слепленный. Это не чужой источник – это вообще не источник. Если бы это было хоть немного правдой, можно было бы найти возможность легализовать эту инфу через какой-то более авторитетный источник. А так это настолько высосано из пальца, что кроме анонимного ТГ-канала, никто не захотел об это мараться", – отметил народный депутат 8-го созыва Александр Черненко.