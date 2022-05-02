В России передумали "побеждать" Украину до 9 мая: Лавров отметился новым заявлением

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признал, что их силы не смогут "победить" Украину до 9 мая. Он сказал, что Москва не будет "искусственно подгонять сроки" окончания так называемой спецоперации до этой даты.

Такой тезис представитель Кремля озвучил во время интервью итальянской телекомпании Mediaset в воскресенье, 1 мая. Как утверждает Лавров, РФ якобы не привязывается к датам.

Кроме того, пособник диктатора Владимира Путина заявил, что у Москвы "нет цели сменить киевский режим" – этим, уверяет министр-пропагандист, занимаются только США.

Интересно, что среди новых нападок на Запад заявление Лаврова о "воровстве" $300 млрд у России.

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Речь идет о средствах, которых Кремль лишился из-за санкций. Большую часть суммы составляют деньги за поставки нефти и газа. "Взяли и украли!" – возмутился глава МИД страны-агрессора.

Добавим, что Лавров также озвучил новую цель России в войне против Украины. По его словам, они "не требуют" от президента Владимира Зеленского сдаться – он "должен приказать прекратить сопротивление".

При этом российский министр сказал: мол, Штаты и Канада занимались подготовкой "неонацистских подразделений", которые вливались в ряды регулярной украинской армии.

Как писал OBOZREVATEL: