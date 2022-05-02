В России передумали "побеждать" Украину до 9 мая: Лавров отметился новым заявлением
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признал, что их силы не смогут "победить" Украину до 9 мая. Он сказал, что Москва не будет "искусственно подгонять сроки" окончания так называемой спецоперации до этой даты.
Такой тезис представитель Кремля озвучил во время интервью итальянской телекомпании Mediaset в воскресенье, 1 мая. Как утверждает Лавров, РФ якобы не привязывается к датам.
Кроме того, пособник диктатора Владимира Путина заявил, что у Москвы "нет цели сменить киевский режим" – этим, уверяет министр-пропагандист, занимаются только США.
Интересно, что среди новых нападок на Запад заявление Лаврова о "воровстве" $300 млрд у России.
Речь идет о средствах, которых Кремль лишился из-за санкций. Большую часть суммы составляют деньги за поставки нефти и газа. "Взяли и украли!" – возмутился глава МИД страны-агрессора.
Добавим, что Лавров также озвучил новую цель России в войне против Украины. По его словам, они "не требуют" от президента Владимира Зеленского сдаться – он "должен приказать прекратить сопротивление".
При этом российский министр сказал: мол, Штаты и Канада занимались подготовкой "неонацистских подразделений", которые вливались в ряды регулярной украинской армии.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что у спецслужб РФ появилась "рассекреченная информация".
Киев, как утверждают пропагандисты, тайно передавал биолабораториям Германии образцы крови "славянского этноса".