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Лавров выдал новую версию, чего добивается Россия от Зеленского

Дарья Дурова
Политика
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Сергей Лавров выдал новую пропаганду о российской войне против Украины

В России в очередной раз подкорректировали свои планы насчет войны в Украине. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, они "не требуют" от президента Владимира Зеленского сдаться – он "должен приказать прекратить сопротивление".

С соответствующим заявлением глава МИД страны-оккупанта выступил во время интервью итальянской телекомпании Mediaset. Разницу между этими требованиями кремлевский чиновник не пояснил.

Кроме того, Лавров снова выдал бредовую пропаганду о том, что "спецоперация" якобы должна помочь Донбассу.

"Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", – сказал пособник Владимира Путина.

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Что касается переговоров, то их, утверждает министр-пропагандист, саботирует якобы украинская сторона. Лавров заявил, что у Зеленского "семь пятниц на неделе".

Сергей Лавров на интервью Mediaset

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лавров придумал другое "обоснование" убийств украинцев. Он сказал, что российские оккупанты отстаивают "свободу выбора для стран Азии, Африки и Латинской Америки" и "освобождают мир от неоколониального гнета Запада".