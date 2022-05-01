Лавров выдал новую версию, чего добивается Россия от Зеленского

В России в очередной раз подкорректировали свои планы насчет войны в Украине. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, они "не требуют" от президента Владимира Зеленского сдаться – он "должен приказать прекратить сопротивление".

С соответствующим заявлением глава МИД страны-оккупанта выступил во время интервью итальянской телекомпании Mediaset. Разницу между этими требованиями кремлевский чиновник не пояснил.

Кроме того, Лавров снова выдал бредовую пропаганду о том, что "спецоперация" якобы должна помочь Донбассу.

"Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", – сказал пособник Владимира Путина.

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Что касается переговоров, то их, утверждает министр-пропагандист, саботирует якобы украинская сторона. Лавров заявил, что у Зеленского "семь пятниц на неделе".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лавров придумал другое "обоснование" убийств украинцев. Он сказал, что российские оккупанты отстаивают "свободу выбора для стран Азии, Африки и Латинской Америки" и "освобождают мир от неоколониального гнета Запада".