'Из-за некомпетентности Байдена': Трамп порассуждал о причинах кризиса вокруг Украины

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что причиной кризиса вокруг Украины в частности являются уступки нового американского правительства Европе. По мнению политика, с приходом к власти Джо Байдена эти страны решили, что теперь могут рассчитывать на бесплатную поддержку и помощь в защите своих границ со стороны Штатов.

Европа считает, что "наступили старые добрые времена, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами", сказал Трамп. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в Конро, Техас, которое транслировал телеканал C-SPAN (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сам же 45-й президент США давал европейским странам понять, что они "должны будут платить свою долю, если заботятся о своих границах", сказал он.

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Байден же, по словам Трампа, избрал другую политику, из-за чего в Европе больше не хотят "делать свою работу и рисковать жизнями", а решили поручить это "тупым американцам".

"Это одна из причин, почему мы видим эту опасную ситуацию в Украине", – сказал экс-лидер США.

Кроме того, Трамп обвинил Байдена в некомпетентности, назвал его политику слабой, заявив, что она может привести к новой мировой войне.

"Слабость и некомпетентность Байдена создают реальный риск третьей мировой войны", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ пишут, что США хотят разместить дополнительные силы в соседних с Украиной странах на фоне угрозы вторжения России. Однако такая помощь может быть заблокирована странами НАТО.