История о скифском золоте началась с выставки о Крыме: в Бонне, а затем в Амстердаме. Она "разорвала шаблон" немцам и голландцам. Они поняли, что история Крыма – не о России. Она началась до нашей эры из-за уникального взаимодействия скифов и греков. Два цвета этой выставки были именно зеленый - цвет наших степей, и голубой - цвет Черного моря.

Далее текст на языке оригинала.

Я був співорганізатором цієї виставки у Бонні, і дуже добре пам’ятаю реакцію німців.

Сьогоднішнє рішення апеляційного суду у Нідерландах про повернення скіфського золота до України – це не тільки про юридичне невизнання окупації. В якості цього рішення, як і в неупередженості голландського суду, точно немає бути ні в кого ніяких сумнівів. Рішення суду - це юридичний та політичний прецедент того, що цивілізований світ ніколи не визнає, ані окупації, ані її наслідків.

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Після звільнення Криму всі зміни, які намагається здійснити Росія на окупованому півострові будуть визнанні юридично нікчемними.

І всі інші процеси та позови, які ми ведемо проти Росії, будуть доведені до свого логічного кінця: до перемоги. Скільки б часу нам на це не знадобилося.

А нам залишається тільки показати цю виставку в багатьох країнах світу. Щоб там також зрозуміли і відчули – про що історія Криму і України.

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