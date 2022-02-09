Испания отказалась поставлять оружие в Украину, но отправила корабли в Черное море

Министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес заявил, что на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину Мадрид не будет поставлять оружие Киеву. Он считает, что сейчас нужно сосредоточиться на дипломатических усилиях.

В то же время, Испания готова ввести санкции для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, если это потребуется. Об этом Альбарес рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает УНИАН.

"Нужно понимать, что политика как Испании, так и ЕС в целом, это было подтверждено на последнем совете министров иностранных дел стран-членов, заключается в том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью уже прилагаемых усилий", – сказал министр.

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Но, в случае необходимости введение санкций против Кремля, соответствующая работа будет сделана.

"Но сейчас – это время дипломатических усилий, время переговоров, и надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые, возможно, пока совсем не соответствуют реальности", – резюмировал Хосе Альбарес.

Со своей стороны Кулеба отметил, что страны не обязаны Украине предоставлять оружие и поддержка может быть в другой форме.

Кроме того, он подчеркнул, что Испания отправила корабли в Черное море для поддержки восточного фланга НАТО.

Напомним, в разведке и армии США считают, что Российская Федерация уже в этом месяце планирует провести масштабные учения с использованием ядерного оружия. Они якобы станут "предупреждением для НАТО" не вмешиваться, если российские войска вторгнутся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне предполагаемого вторжения войск РФ в Украину США направили своих военнослужащих для усиления союзников по НАТО на восточном фланге. На днях первые подразделения прибыли в Польшу и Германию.

Несмотря на скопление российских военных и техники у границ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия запугивания со стороны Кремля не работает. При этом заверил, что страна готовится к любому развитию событий.

Эстония, Латвия и Литва получили от США разрешение на поставку оружия в Украину для защиты от возможного вторжения на территорию страны российской армии. Государства отправят ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. Результатом этого стал захват Крыма и война на Донбассе.