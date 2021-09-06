Після візиту делегації Київської міської ради до столиці Грузії став слідкувати за мером Тбілісі Кахою Каладзе. Так, це саме той, відомий всім вболівальникам FC Dynamo Kyiv Каха Каладзе.

Тбілісі трансформується. Зміни дуже цікаві й Києву є в чому брати приклад. Як ось цей. На фото громадський простір для відпочинку на вулиці Ціцішвілі що в районі Сабуртало. Його облаштували на місці, де раніше були гаражі.

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