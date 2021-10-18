Институт президентства в современной Украине создает угрозу демократии – американский конституционалист Уильямс

Институт президентства в современной Украине создает угрозу демократии. В дальнейшем лучше отказаться от прямых выборов главы государства.

Такое мнение для ZN.UA высказал глава Центра конституционной демократии Университета Индианы (США) Дэвид Уильямс. Он отметил, что в 90-х годах на стадии становления украинской независимости была надежда, что институт президентства приведет к разделению властей.

По словам Уильямса, ситуация в стране зависит только от людей.

"Если вас устраивает сложившаяся ситуация, то, да, продолжайте выбирать президента, который будет формировать политику исходя из собственных преференций, амбиций и аппетита к власти", – говорил он.

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Однако он подчеркнул, если людей не устраивает такое состояние дел, то нужно менять саму систему. А такие действия, как изменение Конституции, где по очереди передают полномочия то парламенту, то премьер-министру, то главе государства – не выход.

Уильямс акцентировал, что граждане в стране обязаны ощущать свою силу в отношениях с властью.

"Они сами должны найти ответ на вопрос: кто и как ими должен править? Иначе все это становится предметом теневых сделок находящихся у власти элит", – резюмировал он.

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