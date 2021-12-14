Илларионов рассказал, чем грозит Украине предложенный Путиным новый 'пакт безопасности' в Европе

Риторика США по отношению к странам, куда россияне совершили вторжение, поменялась после разговора американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина. Соединенные Штаты "прониклись" безопасностью путинской России.

Как заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов, Байден "стал реализовывать" требования Путина, который настаивает на том, чтобы Украину не приняли в НАТО. Речь идет о заявлении ряда американских политиков, которые начали говорить, что Украине еще 10 лет не светит членство в Североатлантическом Альянсе.

По словам Илларионова, официальные условия, выдвинутые Украине на пути вступления в организацию по сути фикция. И на самом деле утверждение, что Украине следует преодолеть коррупцию прежде чем стать членом Альянса – всего лишь повод ее туда не пускать.

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"По уровню коррупции в Украине лучше, чем в целом ряде стран, которые являются членами НАТО или кандидатами в члены НАТО", – отметил российский политик.

Илларионов считает, что изменившаяся риторика говорит о том, что "США и Россия теперь оказались по одну сторону баррикад".

"Теперь Байден выступает в унисон с Путиным, имеет единый фронт против Украины, препятствуя тому выбору, который сделал украинский народ, украинское общество, украинское государство", – сказал бывший советник Путина.

Илларионов предположил, что Вашингтон и Москва уже проговорили некий "пакт безопасности" в Европе и теперь Байден намерен обсудить с "малым НАТО" политические гарантии для России.

"Путинская Россия совершила агрессию против Грузии, Украины, оккупирует территории чужих государств, вот за все это администрация Байдена теперь приняла на себя обязательства предоставить гарантии безопасности агрессору", – сказал эксперт.

В то же время, Илларионов отметил, что никаких реплик о гарантии безопасности Украине со стороны Белого дома не звучало.

Эксперт также обратил внимание на то, что Украина до сих пор не получила ПДЧ для вступления в НАТО, посол США в Украине все еще не назначен, санкции против "Северного потока-2" не введены.

"Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении –сняты. Санкции против внешнего долга России – сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина", подчеркнул Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL,Владимир Путин заявил, что Украина должна была отдать России свои зарубежные активы в счет погашения долгов.