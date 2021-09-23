Отсидевшего за взятку экс-регионала назначили руководителем Центрального дома офицеров ВСУ. Фото – СМИ

Пойманного на взятке в 2012-м экс-регионала Игоря Осипенко якобы назначили руководителем Центрального дома офицеров Вооруженных сил Украины (ул. Грушевского, Киев). Мужчина получил обвинительный приговор по делу о коррупции, но из 9 лет отсидел в колонии лишь год и был выпущен "по состоянию здоровья".

О новом назначении бывшего члена "Партии регионов" в четверг, 23 сентября, сообщил на странице в Facebook волонтер Роман Синицын. Он подчеркнул: именно в Доме офицеров проходят церемонии прощания с погибшими военными ВСУ, там расположен музей и т.д.

Синицын обратился к главе Минобороны Андрею Тарану. "У вас лучшей кандидатуры на эту должность не нашлось?.. Надо бывшего коррупционера только потому, что он на аккордеоне играть умеет?" – возмутился волонтер.

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Он напомнил: взяточничество Осипенко всплыло, когда тот находился на должности начальника управления культуры и туризма Киевского областного совета.

Следствие установило, что чиновник тогда взял 240 тыс. долларов за содействие в оформлении "земельных" документов.

Добавим, что после судебного приговора и выхода из колонии Осипенко несколько лет на высоких должностях не находился и даже устраивал гастроли со своим аккордеоном. Летом 2019 года экс-регионал нашел работу в Киевском областном совете.

Сперва он находился на должности помощника главы совета патронатной службы. Потом мужчину назначили заместителем начальника управления по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ исполнительного аппарата Киевского облсовета.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пассажиры самолета Стамбул – Киев заметили топ-менеджера времен президентства Виктора Януковича Сергея Кузяру в сопровождении полицейских. Возможно, бежавшего чиновника экстрадировали в Украину.