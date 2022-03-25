Хвастался, что война закончится за считанные часы: новые детали о ликвидированном в Чернобаевке генерал-лейтенанте РФ

Командующий 49-й общевойсковой армией РФ, генерал-лейтенант Яков Резанцев, которого ВСУ ликвидировали в Чернобаевке, хвастал, что война против Украины будет закончена "за считанные часы". Он стал пятым российским генералом, погибшим в кремлевской так называемой "спецоперации".

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, гибель 48-летнего Резанцева означает, что Москва за месяц потеряла "ошеломляющие" 15 военачальников – оккупанты РФ несут тяжелые потери "от рук упорных украинских защитников.

Как пишет издание, на четвертый день "командировки" российских войск в Украине Яков Резанцев сказал своим солдатам: "Ни для кого не секрет, что до окончания этой "спецоперации" осталось всего несколько часов".

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"И теперь эти часы все еще идут", – пишет Daily Mail.

"Высокопоставленный военный офицер НАТО" рассказал изданию, что, по оценкам альянса, РФ потеряла от 30 тысяч до 40 тысяч человек в войне против Украины в течение месяца, в том числе от 7 тысяч до 15 тысяч убитыми.

Ранее погибли четыре российских генерала: в боях за Мариуполь – 47-летний генерал-майор Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии, под Харьковом – 45-летний генерал-майор Виталий Герасимов, командир гвардейской танковой Кантемировской дивизии генерал-майор Андрей Колесников, 47-летний генерал-майор Андрей Суховецкий.

Москва умалчивает цифру реальных потерь в Украине, хотя потеряла столько, сколько США в Афганистане и Ираке за двадцать лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резанцев был ликвидирован на знаменитом аэродроме в Чернобаевке. Именно там расположен передовой командный пункт российской 7-й десантно-штурмовой дивизии.

РосСМИ сообщили о гибели Резанцева, однако в российском правительству эту информацию не комментируют.

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