Хотел перекроить мир, а создал занавес от Запада: Путин серьезно проcчитался с Украиной

Широкомасштабное нападение Владимира Путина на Украину изменило мир. Эпоха Холодной войны закончилась, когда он отдал приказ о наступлении.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал этот момент zeitenwende – поворотным, а министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что это "смена парадигмы". По ее мнению, эпоха самодовольства прошла. Хотя Путин, казалось, был слишком самодовольным, говорится в статье на сайте BBC.

Во-первых, он считал, что Запад находится в хроническом упадке, ослаблен внутренними разногласиями и идеологической злобой. Избрание Дональда Трампа президентом США и Brexit он считал доказательство этого. Подъем правых авторитарных правительств в Польше и Венгрии стал еще одним свидетельством распада либеральных ценностей и институтов. Унизительный выход США из Афганистана был доказательством того, что слабеющая сила сходит с мировой арены.

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Во-вторых, он неправильно понял происходящее на его границах. Он отказался верить в то, что ряд демократических революций в бывших советских республиках – Грузии (2003), Украине (2004-2005) и Кыргызстане (2005) – могут быть настоящим выражением народной воли. Поскольку каждая из них имела целью устранить коррумпированные и непопулярные промосковские правительства, Кремлю казалось самоочевидным, что это работа иностранных разведывательных служб, в частности, американцев и британцев – постепенный поход западного империализма на территорию, которая якобы была правомерно и исторически российской.

В-третьих, он ошибся в отношении собственных вооруженных сил. Теперь уже понятно, что он ожидал, что эта "спецоперация" завершится через несколько дней.

Путин рассматривает Украину не как соседнюю страну, а как пограничную землю самой России – и он хочет, чтобы ее вернули в российское лоно. Очевидно, что он переиграл сам себя. В настоящее время его настораживают несколько факторов.

Первый – это состояние его собственных вооруженных сил. Второй – это устойчивость украинской обороны. Но самым большим его просчетом было недооценить решительность Запада. И именно это делает 2022 год одним из тех переломных лет – zeitenwende, по словам канцлера Шольца.

Россия очень интегрирована в мировую экономику. Но теперь она была исключена из системы, которую мир использует для обмена платежей на товары и услуги. Ее отрасли, включая нефтегазовую, зависят от импортных товаров и комплектующих. В скором времени производство остановится. Работодателям придется увольнять своих работников. Безработица будет расти.

Никто не ожидал, что Запад введет санкции против российского Центрального банка. Рубль уже упал, а процентные ставки выросли вдвое. Никакая другая большая экономика никогда не была подвергнута пакету таких карательных санкций. Это означает исключение России из мировой экономики. Будут уволены много работников. Основным отраслям будет тяжело работать. Безработица еще будет расти. Рост инфляции обесценит сбережения граждан.

Весь мир пострадает. Потенциально это откат глобализированной экономики, возникшей после окончания холодной войны. США и ЕС фактически разделили мир. Государства и компании, которые продолжат торговлю с Россией, будут наказаны.

Это означает новый экономический железный занавес, отделяющий Россию от Запада. В первую очередь это война, которая противопоставляет мир демократии мировым авторитарным режимам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль назвал Путина ответственным за убитых в Украине женщин, детей, мужчин и за все горе, которое повлекли за собой его действия. Также он отметил, что Путин – военный преступник.

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