Глава правящей партии в Германии назвал Путина военным преступником: несет ответственность за убийства

Глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль назвал Путина ответственным за убитых в Украине женщин, детей, мужчин и за все горе, которое повлекли за собой его действия. Также он указал, что Путин – военный преступник.

Чиновник осудил действия Кремля и политику его главы. Об этом 20 марта сообщило немецкое издание Bild.

Также Клингбайль назвал сомнительной политику предыдущей власти своей страны по отношению к РФ. Он считает, что война в Грузии и аннексия Крыма были тревожными сигналами, на которые нужно было реагировать. "Мы все должны иначе оценивать происходящее в России", – утверждает глава СДПГ.

Чиновник объявил о разрыве дружеских отношений с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, поддерживающим экономические связи с РФ. Это, по его мнению, говорит и о завершении политического взаимодействия с бывшим главой Федерального правления.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц отрицает участие НАТО в войне между Украиной и Россией. Он отметил, что Альянс не будет закрывать небо над Украиной.

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