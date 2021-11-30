Хорошие новости: в Украине еще остались судьи, не поддерживающие беззаконие
Хороші новини
Незважаючи на шалений тиск з боку Офісу Президента України, Конституційний Суд України сьогодні відмовився привести до присяги двох раніше "відібраних" суддів на місця Тупицького та Касмініна.
Через відсутність вакансій.
Таке рішення можна тільки вітати.
Ми неодноразово заявляли, що вакансії в КСУ відсутні, адже відсторонення Тупицького та Касмініна з посад суддів КСУ указами Президента України незаконні та неконституційні.
Приємно, що ще залишилися судді, які можуть продемонструвати мужність та не підтримувати беззаконня.
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