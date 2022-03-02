Херсон под контролем ВСУ, но оккупанты захватили железнодорожный вокзал и порт, – мэр

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Херсон остается под контролем Вооруженных сил Украины, однако российским оккупантам удалось захватить железнодорожный вокзал и порт.

Об этом мэр города Игорь Колыхаев рассказал "Радио Свобода". По его словам, ситуация в городе сложная.

"В Херсоне сложная ситуация. Количество жертв и пострадавших сейчас не известно. Но город остается под контролем Украины. При этом россияне захватили железнодорожный вокзал и речной порт", – отметил глава города.

Колыхаев добавил, что тероборона вела бои, но что с ними сейчас – сложно сказать.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, как будет обеспечиваться жизнедеятельность Херсона.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!