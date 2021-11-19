Гройсман: действующая власть записывает политиков в какие-то политические лиги, а сама вскоре вернется в 'Лигу смеха'

Действующая власть, которая активно делит политиков на разные "политические лиги", сама заслуживает единственного места – в "Лиге смеха". Правда, трагизм ситуации в том, что власть над страной смеется, а страна тем временем срывается в бездну.

Об этом в эфире "Народ против" на канале "Украина 24" сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

По его словам, сегодня каждый украинец приходит домой, ему нужно включить свет, желательно, чтобы в квартире было тепло. Но здесь и там слышим об выключении электричества. Для промышленности газ подорожал втрое. И никто не думает о том, сколько стоят и будут стоить продукты питания.

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"Власть не беспокоят вопрос повышения зарплат и пенсий. У нас беда в стране, а власти делают вид, что ничего не происходит… Минимальная зарплата должна быть 8 тыс. грн, или 10 тыс. грн. Но деньги раскладывают на свои "хотелки" , – сказал Владимир Гройсман. – Я не один в стране, кто не понимает мнений действующей власти. Они рассказывают, кто и в какой политической "лиге", но кто в какой лиге, и кто будет чемпионом – решают украинцы! "Слугам народа" нужно думать не о том, кого в какую лигу записывать, а как собирать "манатки" и возвращаться в "Лигу смеха". Хотя так, как они шутят над Украиной – эти шутки не смешные, а грустные, а иногда и трагические".