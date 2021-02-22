Гозман: Россия проиграла на Донбассе, Байден не сдаст Украину Путину

Война на Донбассе, скорее всего, будет заморожена, но в целом у Кремля с Украиной нет никаких перспектив. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут дать серьезный отпор. А вот с Крымом ситуация другая: при власти Владимира Путина он не вернется обратно в состав Украины – сказал в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

– В своем недавнем интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Геннадий Гудков сказал, что Путин хотел бы с кем-то повоевать, да не с кем. Украина не по зубам, а другие страны заняты иными проблемами.

– Не уверен, что Путину хочется воевать. Вот чего точно не надо делать – так это идиота из оппонента и недооценивать его. Это всегда очень опасно. Путин – умный человек, по крайней мере был таким. Конечно, абсолютная власть развращает и вроде человек тупеет, но он не может не понимать, что та часть общества, на которую он опирается, не простит ему человеческих потерь. Понимаете, все хорошо: и бандеровцев давить, и еще кого-то давить – все это массово радует расистское общество с предрассудками. В этом смысле для них и поляки – негодяи, и эстонцы – фашисты и так далее. Но это ровно до того момента, пока это зрелище бесплатно с точки зрения человеческих жизней.

Поэтому, кстати, в Кремле, и засекретили человеческие потери в необъявленных войнах. Владимир Владимирович очень аккуратно влезает во всякие военные авантюры, чтобы можно было обходиться силами наемников, за которыми никто не заплачет. У них может и есть семья, а может и нет, черт его знает. Очень специальная категория, криминальная. Пока что можно повоевать их силами, ведь потери среди них никого волновать не будут.

– Что вообще сейчас происходит в России? Протесты из-за ареста Навального будут усиливаться, а его самого отпустят?

– Нет, Навального, конечно, не отпустят, иначе это значит признать победу протестов. Можно уже и сразу застрелиться. Поэтому нет, Навального не отпустят. Если Путин просидит дольше, чем ему положено по сроку, Навальному могут дать еще какую-нибудь статью. Например, "измена Родине". Между прочим, это тоже "удобная и хорошая статья". Думаю, Навальный будет сидеть ровно до тех пор, пока Владимир Владимирович – на троне в Москве.

Что касается интенсивности протестов, то я бы не стал ориентироваться только на количественные данные. Протесты больше происходят в больших городах и власти готовы идти на совершенно жесткие аморальные меры по их подавлению. Штаб Навального правильно сделал, объявив некий перерыв. Бессмысленно подставлять людей под дубинки, когда непосредственной победы быть не может. Мы переходим в стадию позиционной борьбы.

Теперь самое главное сохранить именно то, что в психологии называется identity, то есть идентичность. Чтобы достаточно много людей продолжало чувствовать себя активными противниками этого режима.

– Что это даст?

– Недавно была акция с фонариками, которая привлекла внимание общественности благодаря идиотской реакции властей на нее. О ней узнала вся страна. Девочка-старшеклассница, дочка моих друзей, пришла со школы и сказала, что надо выйти с фонариками на улицу. Когда родители спросили у нее, откуда она знает об этой акции, она ответила: "Это учительница говорила, что вот будет в воскресенье акция с фонариками, и в ней ни в коем случае нельзя участвовать".

Понимаете, наш режим, конечно, рухнет, но не только под ударами протестантов. Он рухнет потому, что сгнил изнутри. Вся власть уже покрыта плесенью.

– Какую политику Кремль может проводить в отношении Украины, особенно по Донбассу? Политические переговоры в тупике, обстрелы усиливаются. О чем это говорит?

– В Кремле живут так, как в фильме "День сурка". Они не хотят будущего – только настоящего. Они все консервируют потому, что вообще не видят хорошего будущего. Нет такого ощущения: вот сейчас победим бандеровцев, освободим Харьков и Херсон и тогда, наконец, наступит счастливая жизнь. С Украиной нет таких перспектив.

Хочу надеяться, что наши власти понимают, что ваши Вооруженные силы сейчас достаточно сильны, чтобы дать серьезный отпор. Да, у России есть ядерное оружие. Но они еще не на столько сошли с ума, чтобы применить его. Так что в этом смысле, вроде и есть преимущество, и нет преимущества. Очевидно, что у Кремля нет стратегии, и я надеюсь, что он все-таки не пойдет в атаку.

Она будет связана с большими потерями в живой силе, что слишком рискованно. Скорее всего, Донбасс ждет заморозка, и не потому, что они чего-то ждут, а потому, что не знают, что делать дальше. Вначале была стратегия, они пошли в атаку потому, что хотели захватить, отторгнуть у Украины восемь юго-восточных областей, сделать на этой территории марионеточное государство и быть может, даже присоединить его к себе. Слава Богу, этого не случилось, а что делать дальше – они не знают. Хотя самым правильным было бы уйти с Донбасса.

Крым Путин отдать не может, его вы получите назад только после него. Надо понимать, что при Путине у власти, Крым никогда не войдет обратно в состав Украины. Такова реальность.

– Но с Донбасса-то можно было бы уйти?

– Можно. Они могли бы сказать, что выполнили там свою миссию, не позволили запретить говорить на русском и другие подобные глупости. Путин может уйти с Донбасса, только если сохранит лицо. В противном случае он не может этого сделать. Тогда что нужно сделать? Надо сесть вдвоем с Зеленским и договориться. Сказать: "Слушай, Володь, давай, значит, так: я скажу вот это, ты скажешь вот это. Тогда я при своих, а ты при своих – и мы потихонечку уходим. Вот тебе график нашего ухода, передача контроля над границей, лидеров этого "лугандона" вывезем к себе, а ты не препятствуй".

Какие-то вот такие договоренности должны быть. Но чтобы их достичь, надо доверять друг другу. Подобным образом между собой договаривались линейные офицеры даже во конце самых страшных воин. Мол, слушай, мужик, зачем будем людей зря убивать, давай сделаем вот так. В свое время Вашингтон и Москва смогли установить прямую линию, красный телефон между Белым домом и Кремлем, на случай угрозы ядерной войны, чтобы можно было о чем-то договариваться по телефону генсеку СССР и президенту США.

Но уровень взаимных отношений политических структур между Украиной и Россией таков, что этого сделать нельзя. К сожалению, такой подход невозможен. Хотя всем понятно, Россия проиграла кампанию на Донбассе. Наш выигрыш – это захват всей так называемой Новороссии. А то, что мы держим этих два города, которые как чемодан без ручки, и содержим там шпану какую-то, которая друг друга убивает периодически – кому от этого радостно? Никому.

– Учитывая риторику новой американской администрации в отношении России – какими будут дальнейшие отношения между странами? И Лавров вот заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

– Лавров погорячился, потом старшие товарищи его поправили. Вот в чем дело. Вокруг Владимира Путина есть там 20-25 человек, которым терять уже нечего и которые должны жить в России на охраняемых от благодарного народа территориях. Но есть верхние десять тысяч, которые под санкциями не находятся и которые хотят тратить деньги там, где хотят. Им есть куда уехать, есть где жить – поэтому и Песков, и российский МИД быстро подправили слова собственного министра. Никто не хочет такого разрыва.

Что касается отношений с США, то меня сильно удивляет одна вещь. По сравнению с Трампом у президента Байдена очень жесткая риторика. Но Трамп не хотел подписывать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, а Байден тут же его продлил. Удивительно ведь. Путин говорил о продлении договора на год, а Байден продлил его на целых пять. Вот зачем Байден сдедал такой подарок – непонятно, честно говоря. Поэтому я не знаю, чего собирается Байден делать.

Очевидны три вещи. Первое, Байден не сдаст Украину так, как это мог сделать Трамп, и даже хотел это сделать, просто ему не дал Конгресс. Второе, Байден очень хорошо понимает, с кем имеет дело. И третье, перед ним стоит фантастической важности и сложности историческая задача – это восстановление единства Америки. И поэтому вообще-то говоря, ему на все наплевать, я думаю. Ему надо заниматься своей страной, что он и будет делать. А международные проблемы останутся на уровне "чтобы не пошло дальше".