Говорить с Зеленским сложно: Песков объяснил, почему Путин не идет на контакт с Киевом

Президент России Владимир Путин не готов встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что последний принципиально иначе видит конфликт на Донбассе. В частности, лидер Украины уверен, что именно Кремль выступает одной из сторон кровопролитного противостояния.

В то же время сам Путин категорически отрицает свою причастность и присутствие регулярных российских войск на востоке Украины. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Путин отвечает за свои слова и всегда делает так, как говорит", – заметил Песков.

Видео дня

Он также добавил, что все участники военных действий в Украине указаны в минском комплексе мер, который является официальным документом ООН. Таким образом представитель Кремля как бы намекнул на то, что Зеленский пренебрегает документом международного формата.

"Если украинский президент подвергает сомнению нормативы ООН и ставит под вопрос подпись Владимира Владимировича (Путина, – Ред.), то о какой их встрече можно сейчас говорить?", – развел руками Песков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сам Владимир Зеленский готов к тому, что будущая личная аудиенция с российским правителем может стать конкретным шагом по прекращению вражды между двумя странами.