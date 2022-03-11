24 февраля в Украине состоялся водораздел мирного и военного времени. Установлена ​​более жесткая реальность. Во всех измерениях. В том числе и в организации деятельности государственной службы.

Все государственные администрации страны получили статус военно-гражданских (ВГА). Опыт, отработанный за несколько лет в Донецкой и Луганской областях, распространен на всю страну. Главы госадминистраций возглавили соответствующие ВГА и координируют действия с Генштабом ВСУ. Для усиления оборонного потенциала отдельных регионов Президент назначил боевых офицеров у ВГА Одесщины, Черкасщины и Киева.

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Уверена, многих граждан поразило то, насколько быстро власти овладели ситуацией. На местном и центральном уровнях. Можем говорить о стабильной деятельности публичной службы в первые дни войны. Ведь граждане получают критически необходимые услуги даже в условиях уничтоженной инфраструктуры, а иногда – на временно оккупированных территориях.

С первых дней агрессии РФ наши публичные служащие задействовали простейшие правила военно-управленческой "гигиены" – сохранять спокойствие и остепениться в решениях. Многим сказываются предварительные тренинги по обеспечению жизнедеятельности и профессионального обучения. Речь идет о знании правил первой медицинской помощи, эвакуации в чрезвычайных ситуациях, управлении персоналом. Эти навыки формируют своеобразный "рюкзак уверенности", который помогает аккумулировать и распределять силы для поддержки людей и страны.

В первые дни войны именно профессиональный капитал государственных управленцев помог стране сохранить управляемость. Уже видим, как встают лидеры на уровне общин и регионов. Но эту стабильность необходимо закрепить нормативными актами и методическими разъяснениями. Чтобы трансформировать ее в систему. Поскольку 176 тысяч государственных служащих со всей страны работают в новых условиях с повышенным функционалом, но – по "мирным" правилам, без учета военных реалий.

Нацагентство по вопросам государственной службы имеет свой фронт. Работаем в онлайне каждый день. Адаптируем правила государственной службы к условиям военного положения. В первую очередь, оказываем коллегам нормативно-методологическую поддержку. К примеру, помогаем урегулировать статус публичных служащих, которые ушли на фронт или в терроборону. У НАГС есть свои герои, которые с ПЗРК подстерегают вражеские самолеты над Киевом. В наших региональных управлениях люди помогают армии и волонтерам. Они и тысячи других наших коллег будут иметь надлежащий социальный пакет и гарантии сохранения должностей. Уже даны соответствующие рекомендации.

Тысячи наших коллег оказались на временно оккупированных территориях или – под шквальным вражеским огнем. В Херсоне, Мариуполе, Сумах, Харькове… Кто-то вывозит с горячих точек детей и родных. Они также нуждаются в защите своих трудовых прав. Для этого определяем правила организации дистанционной работы. Делаем все необходимое, чтобы государственным служащим своевременно и полноценно выплачивали зарплату.

Важно урегулировать вопрос конкурсного отбора на должности государственной службы. В условиях войны максимально упрощаем процедуры. Надо быстро находить и назначать людей, в которых нуждается государство. Поэтому мы приостановили работу Единого портала вакансий государственной службы. Тестирование и конкурсы возобновим после победы. Так же, как и процесс классификации должностей. Это, безусловно, важное направление. Но продолжим, когда наступит мир. Приостановлено также функционирование информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS).

В НАГС предоставили разъяснения по организации работы органов государственной власти в условиях военного положения, форматов деятельности на рабочем месте или за пределами админзданий, оформления простоя и т.д. Подготовили рекомендации о приеме на работу, предоставлении отпусков, оформлении статуса госслужащим, причисленным к терробороне.

Общаемся с органами государственной власти. Совместно с НАЗК проработали вопросы декларирования. Верховная Рада перенесла конечный срок подачи декларации о доходах за 2021 год и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии. НАЗК подготовило разъяснение относительно деклараций "кандидата на должность" и проведения специальной проверки.

Вместе с Минэкономики подготовили ответы на актуальные вопросы в сфере трудовых отношений в условиях военного времени. Объяснили, как оформлять мобилизованных, предоставлять выплаты им и добровольцам территориальной обороны, как решать вопросы с теми, кто не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно.

Убеждена, что все эти действия являются нашим вкладом в надежность и прочность украинской государственности. И это наша инвестиция в будущую победу.