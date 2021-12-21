Госдеп США посоветовал американцам не ехать в Украину: названы причины

Марина Лисничук
Политика
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Госдеп США посоветовал американцам не ехать в Украину: названы причины

Государственный департамент США рекомендовал гражданам страны не посещать Украину прежде всего из-за пандемии COVID-19. При этом дополнительной причиной стало предостережение о присутствии российских войск возле украинских границ.

Об этом на брифинге 20 декабря заявила спикер Белого дома Джен Псаки. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице ведомства, а на его сайте представлена текстовая версия.

"Госдеп обновил рекомендации, включив информацию о наращивании Россией своих вооруженных сил на границе с Украиной, просто чтобы предоставить дополнительную информацию. Относительно путешествий в Украину они остаются на четвертом уровне – не путешествуйте из-за коронавируса", – заверила она.

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Псаки отметила, что это всего лишь рекомендации, а так все понимают, что американцы им не следуют. По ее словам, "исторические наблюдения свидетельствуют", что количество граждан США и других стран, путешествующих в Украину, в сезон праздников растет.

"Так что это была попытка предоставить информацию напрямую", – уточнила пресс-секретарь Белого дома.

Гражданам США посоветовали не летать в Украину из-за пандемии COVID-19 и российской военной угрозы

На сайте Госдепартамента, а также американского посольства в Украине говорится, мол, граждане США "должны быть уведомлены сообщениями о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины".

В ведомствах также напомнили о "непредсказуемости условий безопасности", особенно вдоль украинской границы, во временно оккупированном РФ Крыму и неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса.

"Граждане США, решившие ехать в Украину, должны знать, что военные действия России по отношению к Украине серьезно повлияют на способность посольства предоставлять консульские услуги, включая помощь при выезде из страны", – отмечается в сообщении американского диппредставительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский таблоид написал о якобы угрозе вторжения 100-тысячного войска РФ в Украину уже на этой неделе – то есть к Рождеству. Издание указывает, что об этом британских министров проинформировала разведка, но на конкретные источники таких данных ссылок в материале нет.

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