Городские власти Геническа заявили о вынужденной отставке

12 марта муниципальная власть Геническа Херсонской области, захваченного российскими оккупантами, заявила об уходе в отставку всем составом. Военные создали такие условия для администрации города, которые не позволяют ей и дальше выполнять свои обязанности.

Об этом заявил городской голова Геническа Александр Тулупов. Он поблагодарил жителей за поддержку и понимание, учитывая, что с 24 февраля, несмотря на давление оккупационных сил, в городе исправно работали все системы коммуникаций и продовольствия.

"Сегодня сложный день в моей жизни и в жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку", – обратился к общине уже бывший мэр.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской ОГА предупредили о массовых провокациях в регионе, так как российские солдаты намереваются провести так называемый референдум о создании "ХНР".

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