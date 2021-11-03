Гордон рассказал о состоянии Кравчука, перенесшего операцию на сердце: начал говорить

Первый президент Украины 87-летний Леонид Кравчук вскоре может полностью восстановиться. После операции на сердце его состояние здоровья улучшается.

Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, Кравчук пошел на поправку.

Гордон отметил, что Кравчук начал говорить, спрашивать о событиях в Украине, ситуации с пандемией коронавируса.

"Дай бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо", – сказал журналист о прогнозах врачей.

Напомним, что Кравчуку стало плохо в конце июня, вскоре он перенес операцию в Киевском центре сердца. После этого он отправился на реабилитацию в Германию.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Еще в конце июня ему прооперировали сердце, потом он больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.