Гордон – Милованову в прямом эфире: я вас перекушу и не поперхнусь

Между журналистом Дмитрием Гордоном и советником главы Офиса президента и директором Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым возникла перепалка. Причиной тому стало упоминание о фразе про "дебила".

Конфликт возник в эфире программы "Право на влажду" на телеканале "1+1" 20 мая. Во время нее Гордон заявил, что "перекусит" Милованова "и не поперхнется" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист напомним, что на пресс-конференции президента Владимира Зеленского процитировал тому советника главы ОП.

"Этого гения мысли, который сказал, что он про себя говорил, что он дебил. Я не знаю, каким Тимофей был министром – не исключено, что хорошим", – отметил Гордон.

В ответ экс-министр экономики попросил привести его полную цитату. Также он назвал того "желтым" журналистом, который отвлекает внимание от важных вопросов.

"В гримерке вы сказали, что догоните меня. Но для того, чтобы меня догнать вам нужно купить болид. Это во-первых, а во-вторых – если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь", – парировал Гордон.

В то же время Милованов призвал журналиста фокусироваться на существенных проблемах, поскольку он представляет четвертую власть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов рассказал, почему спокойно отреагировал на оскорбление со стороны олигарха Игоря Коломойского, назвавшего того "дебилом". В ответ тогда экс-министр сказал: "Я и не скрываю".