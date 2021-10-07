Гончаренко "поздравил" Путина с трибуны Рады с днем рождения знаменитой кричалкой. Видео

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко "поздравил" президента РФ Владимира Путина с трибуны Верховной Рады с днем рождения, который он отмечает 7 октября. Российскому лидеру исполнилось 69 лет.

Об этом Гончаренко заявил, выступая как кандидат на должность нового спикера парламента. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы знаете, у нас сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте вместе скажем и напомним вот этому имениннику на весь мир украинскую народную песню, кстати, из Харькова", – предложил нардеп.

После этого он прокричал: "Путин – х**ло, ла ла ла ла". В зале его поддержали несколько десятков депутатов.

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Песня "Путин – х**ло! Ла-ла-ла-ла!" впервые прозвучала в 2014 году – во время марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер" в Харькове. Текстом песни стал ремейк припева болельщиков о бывшем президенте Федерации футбола Украины, а мелодию взяли с композиции Дэвида Хесса Speedy Gonzales.

После этого тему подхватили болельщики киевского "Динамо" и "Карпат". Спустя некоторое время хит раздавался уже на стадионах Грузии и Литвы. Впоследствии кричалку использовали во время протестных акций – не только в Украине, но и по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, на репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике в Киеве военные спели известную песню о Путине.

На самом параде кричалка также прозвучала. Правда, спели ее не военные, а участники Марша защитников Украины.