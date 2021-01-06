Гончаренко о тайной вакцинации нардепов: это прямое нарушение закона

Тайная вакцинация украинских нардепов и чиновников от COVID-19 является морально недопустимой и, кроме того, прямым нарушением закона, которое должно расследоваться соответствующими органами.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, отметив вместе с тем, что не обладает точной информацией и не может никого обвинять.

"Но если это правда – то, конечно, что с моральной точки зрения это недопустимо. Украинская власть полностью провалила вакцинацию украинцев. В то время, как развитые страны мира вакцинируются, например, в Израиле 1/6 населения, миллионы людей в США, Великобритании, а в Украине – ноль", – подчеркнул нардеп, указав на преступность действий политиков.

"И если в таких условиях они сами себя вакцинируют препаратами, которые до сих пор в Украине не зарегистрированы – это еще и прямое нарушение закона. Более того, это подпадает под уголовный кодекс, поэтому должна быть реакция правоохранительных органов, которые должны расследовать этот факт. Но все это при условии, если это правда", – добавил Гончаренко.

Кроме того, он назвал очевидным фактом, о котором уже можно говорить открыто, то, что власть полностью провалила вакцинацию украинцев.

Напомним, председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский узнал о тайной вакцинации от коронавируса некоторых украинских нардепов и топ-чиновникив.

Он отметил, что, вакцина Pfizer была ввезена в Украину 29 или 30 декабря чартерным рейсом и, по информации очевидцев, представители власти за два этапа вакцинации заплатили по 2,5 тыс евро.

В связи с такой информацией, Бродский озвучил требование к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и нардепу от "Слуги народа", председателю парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому сделать анализ на антитела к коронавирусу. В случае, если подтвердится, что эти политики тайно вакцинировались, они должны подать в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Голос" также прокомментировали тайную вакцинацию украинских чиновников. В частности, ее лидер Кира Рудик отметила, что это не вызывает удивления, поскольку является продолжением двойных стандартов власти.